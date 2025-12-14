giallo ad alzano lombardo ragazzo di 19 anni muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato

Una tragedia si è consumata ad Alzano Lombardo, Bergamo, durante la notte tra sabato e domenica, quando un ragazzo di 19 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone abbandonato. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ha suscitato grande scalpore nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Alzano Lombardo (Bergamo), 14 dicembre 2025 – Ha ancora dei contorni tutti da chiarire la tragedia che si è consumata nella notte tra sabato 13 dicembre e domenica 14 dicembre ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di soli diciannove anni è morto cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato (un tempo nell’ara c’era la sede dell'Italcementi ndr). I carabinieri sono stati chiamati dal proprietario del capannone L’allarme e l’intervento dei soccorritori. L’allarme ad Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia è scattato intorno all’una e un quarto di oggi, domenica 14 dicembre, all’altezza di via Gerolamo Acerbis, ad Alzano Lombardo (Bergamo). Ilgiorno.it

