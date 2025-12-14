Emanuele Giaccherini analizza l'attuale stagione di calcio, sottolineando l'imprevedibilità del campionato e l'importanza di giocatori come Calhanoglu, difficile da sostituire. Nel suo intervento, riflette anche su Chivu e sulle sfide tattiche e strategiche affrontate dalle squadre in questo contesto competitivo.

Giaccherini riflette: «Campionato imprevedibile, Calhanoglu difficile da sostituire. Su Chivu…»

Inter News 24 Giaccherini riflette: «Campionato imprevedibile, Calhanoglu difficile da sostituire. Su Chivu.». Le parole dell’ex centrocampista. Nel corso del prepartita di Genoa Inter, Emanuele Giaccherini, ai microfoni di Dazn, ha fatto una riflessione sui nerazzurri. SUL MATCH – « Penso che l’approccio sarà feroce come si è visto con il Como, una chance da non sbagliare perché la vittoria vale il primo posto in solitaria » SE MI ASPETTAVO QUESTO IMPATTO DI DE ROSSI? – « Conoscendo l’ex giocatore sì. Ha un carisma unico, che trascina. Forse non così forte mi aspettavo la partenza, ma sono contento per lui. Internews24.com

