Già sopravvissute a due sparatorie Alla Brown University l’orrore raggiunge ancora una coppia di studentesse

Tra le centinaia di studenti terrorizzati dopo la sparatoria alla Brown University di sabato scorso, due ragazze hanno vissuto un incubo già conosciuto. Mia Tretta, 21 anni, e Zoe Weissman, 20 anni, sono sopravvissute ciascuna a una precedente sparatoria di massa durante gli anni scolastici, e mai avrebbero immaginato di ritrovarsi nuovamente in una situazione simile. Mia Tretta è stata ferita nel 2019 durante la sparatoria alla Saugus High School, circa 65 chilometri a nord di Los Angeles. Un ragazzo di 16 anni aprì il fuoco uccidendo due persone, tra cui la migliore amica di Mia, e ferendone altre tre prima di togliersi la vita. Cultweb.it