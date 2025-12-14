Gessate si dimette l’assessore Valvassori

L’assessore Amos Valvassori si dimette dalla giunta comunale di Gessate, decisione annunciata improvvisamente dopo mesi di riflessione. La sua uscita rappresenta un’ulteriore perdita per l’amministrazione guidata dal sindaco Lucia Mantegazza, lasciando aperti alcuni interrogativi sulle future strategie amministrative del Comune.

La decisione "maturata nei mesi", l’ufficializzazione un fulmine a cielo sereno: perde un pezzo la giunta di Lucia Mantegazza, si dimette l’assessore Amos Valvassori (nella foto). È stato esponente di punta sin dal principio della lista di maggioranza Gessate Bene Comune, aveva ricoperto la carica assessore nel primo mandato della coalizione ed era stato riconfermato per il secondo, quale assessore a Bilancio e Trasporti, Polizia Locale e sicurezza urbana, Protezione Civile. È il momento della surroga. Il nome del designato a sostituire Valvassori nell’esecutivo gessatese sarà comunicato a breve. Ilgiorno.it

