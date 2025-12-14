Germaniaevitato attacco mercato Natale

Le autorità tedesche hanno arrestato cinque sospetti legati a un piano di attacco di ispirazione islamista, con l'intento di colpire un mercatino di Natale. L'operazione preventiva mira a garantire la sicurezza durante il tradizionale evento, evitando possibili drammi e sottolineando l'importanza della lotta al terrorismo.

7.20 Le autorità tedesche hanno annunciato l'arresto di cinque uomini sospettati di aver pianificato un attacco di ispirazione islamista con veicoli cotro un mercatino di Natale. La polizia e i giudici che hanno indagato hanno riferito che gli arrestati sono tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano. Il piano di attacco terroristico avrebbe dovuto essere attuato in Baviera, nella Germania meridionale. Servizitelevideo.rai.it

