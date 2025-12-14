Germania sventato attentato islamista a un mercatino di Natale | 5 arresti

In Germania, le autorità hanno sventato un attentato islamista pianificato presso un mercatino di Natale, arrestando cinque persone. L'episodio riaccende le preoccupazioni sulla minaccia terroristica durante il periodo festivo, sottolineando l'importanza di misure di sicurezza rafforzate per proteggere i cittadini e gli eventi natalizi.

E’ ancora in Germania che si manifesta il timore che si possano consumare attentati terroristici nel periodo natalizio. Una paura figlia dei terrificanti precedenti consumatisi in passato registrando vittime su vittime nei mercatini di Natale, dove famiglie e turisti si recano per trascorrere soprattutto momenti in compagnia nell’atmosfera festiva. Ebbene, questa volta fortunatamente nulla è . Ildifforme.it Germania, è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale: ecco come - Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing- notizie.it

Sventato attentato islamista al mercatino di Natale in Germania, 5 arresti: chi sono i fermati e il loro piano - Massima allerta in Germania: tre marocchini, un egiziano e un siriano stavano pianificando un attentato al mercatino di Natale a Dingolfing ... virgilio.it

Germania, sventato piano di attacco a un mercatino di Natale in Baviera. Arrestati 5 sospetti, organizzavano una azione con veicoli di ispirazione islamista #ANSA - facebook.com facebook

