Germania sventato attacco a mercatino di Natale | 5 arresti

Nella regione della Baviera, la polizia tedesca ha sventato un attentato a un mercatino di Natale, arrestando cinque persone: tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano. L'operazione ha prevenuto un possibile attacco durante le festività natalizie, evidenziando l'importanza della sicurezza e della cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo.

Si tratta di tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano. Il piano che avrebbe dovuto essere attuato in Baviera. Imolaoggi.it Germania, è stato sventato un attentato ai mercatini di Natale: ecco come - Secondo le prime ricostruzioni, volevano colpire un mercatino di Natale nella Bassa Baviera, nel distretto di Dingolfing- notizie.it

“In auto sulla folla ai mercatini di Natale”: sventato attentato in Germania, cinque arresti - Le autorità tedesche sono in stato di massima allerta per possibili attacchi ai mercatini di Natale dopo che lo scorso anno un attacco con un’auto lanciata contro la folla nella città di Magdeburgo ha ... ilfattoquotidiano.it

Germania, sventato piano di attacco a un mercatino di Natale in Baviera. Arrestati 5 sospetti, organizzavano una azione con veicoli di ispirazione islamista #ANSA - facebook.com facebook

Germania, sventato piano di attacco a un mercatino di Natale in Baviera. Arrestati 5 sospetti, organizzavano una azione con veicoli di ispirazione islamista #ANSA x.com

