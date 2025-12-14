Germania sventato attacco a mercatino di Natale | 5 arresti

Nella regione della Baviera, la polizia tedesca ha sventato un attentato a un mercatino di Natale, arrestando cinque persone: tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano. L'operazione ha prevenuto un possibile attacco durante le festività natalizie, evidenziando l'importanza della sicurezza e della cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo.

Si tratta di tre cittadini marocchini, un egiziano e un siriano. Il piano che avrebbe dovuto essere attuato in Baviera. Imolaoggi.it

