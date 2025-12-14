Genova no vax assolta per una frase minacciosa su Bassetti secondo i giudici non istigava a delinquere
La donna nel 2021 scrisse “bisogna farli fuori tutti” sul canale Telegram “Basta dittatura”, ma per la corte d'appello non aveva rivolto l’invito al medico Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegr. Ilgiornaleditalia.it
