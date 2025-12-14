Genova no vax assolta per una frase minacciosa su Bassetti secondo i giudici non istigava a delinquere

A Genova, una donna no vax è stata assolta dopo aver scritto una frase minacciosa su Bassetti, giudicata non istigatoria dalla corte d'appello. Nel 2021, sul canale Telegram

La donna nel 2021 scrisse “bisogna farli fuori tutti” sul canale Telegram “Basta dittatura”, ma per la corte d'appello non aveva rivolto l’invito al medico Una donna residente a Napoli è stata assolta dall'accusa di istigazione a delinquere per una frase, pubblicata nel 2021 sul canale Telegr. Ilgiornaleditalia.it

