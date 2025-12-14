Genoa-Inter | Vitinha riapre la partita Dentro Thuram e Mkhitaryan | Live 1-2| Scontri fuori dallo stadio

Nel match tra Genoa e Inter, Vitinha segna un gol che riapre la partita, mentre Thuram e Mkhitaryan entrano in campo. La sfida si svolge con tensioni tra tifoserie fuori dallo stadio di Marassi, mentre i nerazzurri cercano di approfittare delle recenti prestazioni di Milan e Napoli per consolidare la posizione in classifica.

I nerazzurri vogliono approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontro tra tifoserie fuori da Marassi. Xml2.corriere.it

