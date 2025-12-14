Genoa Inter tra ferite europee e reazione immediata | Chivu cambia tono prima di Marassi

Dopo la sconfitta europea contro il Liverpool, l'Inter si prepara a affrontare il Genoa di De Rossi in un match cruciale. La squadra nerazzurra cerca di reagire prontamente alle delusioni recenti e di mantenere il passo in campionato, in un confronto che si preannuncia determinante per il proseguo della stagione.

Inter News 24 Genoa Inter, tra ferite europee e reazione immediata: dopo il ko con il Liverpool i nerazzurri affrontano il Genoa di De Rossi in un match delicato. Dopo la sconfitta contro il Liverpool in Champions League e prima dell’appuntamento con la Supercoppa, l’ Inter torna in campo per una tappa tutt’altro che banale. A Marassi, i nerazzurri affrontano il Genoa di Daniele De Rossi, allenatore in netta ascesa, in una partita che arriva in un momento chiave della stagione e che può incidere soprattutto sul piano mentale. La squadra rossoblù, infatti, è reduce da un periodo positivo: otto punti conquistati nelle ultime quattro partite di Serie A, prestazioni solide e un entusiasmo ritrovato sotto la nuova gestione tecnica. Internews24.com

