Genoa-Inter | tafferugli prima della partita

Prima del fischio d'inizio di Genoa-Inter, si sono verificati tafferugli e scontri tra tifosi davanti allo stadio Luigi Ferraris. L'evento, in programma alle 18 e valido per la quindicesima giornata di Serie A, ha attirato l'attenzione per le scene di tensione che hanno preceduto il match.

