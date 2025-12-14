Genoa-Inter scontro tra gli ultras Tre poliziotti feriti VIDEO
Prima di Genoa-Inter, si sono registrati violenti scontri tra gli ultras delle due tifoserie fuori dallo stadio di Genova. L’episodio, avvenuto circa un’ora prima del calcio d’inizio, ha coinvolto diverse persone e provocato il ferimento di tre poliziotti, come riportato dal Fatto Quotidiano.
Genoa-Inter non è partita nel migliore dei modi. Prima del fischio d’inizio e al di fuori dello stadio di Genova si sono registrati violenti scontri tra gli ultras come riporta il Fatto Quotidiano Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra il club rossoblu e i nerazzurri. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Ilnapolista.it
Genoa-Inter, scontri tra tifosi e polizia all'esterno dello stadio Ferraris. VIDEO - Secondo una prima ricostruzione, alcuni tifosi del Genoa avrebbero lanciato oggetti verso i supporter dell'Inter posizionati nel piazzal ... sport.sky.it
Genoa-Inter, scontri tra tifosi fuori da Marassi: ecco cosa è successo a pochi minuti dal fischio d'inizio - Caos a pochi minuti dall'inizio della gara tra Genoa e Inter, valida per la 15a giornata di Serie A. msn.com
Genoa-Inter, scontro tra gli ultras. Tre poliziotti feriti VIDEO Violenti scontri tra le tifoserie fuori al Ferrari con lancio di oggetti e razzi. A fuoco una vettura https://www.ilnapolista.it/2025/12/genoa-inter-scontro-tra-gli-ultras-tre-poliziotti-feriti-video/ - facebook.com facebook
Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com
Genoa Inter: scorta polizia di Stato e polizia Locale a tifosi prima degli scontri