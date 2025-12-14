genoa inter scontro tra gli ultras tre poliziotti feriti video

Prima di Genoa-Inter, si sono registrati violenti scontri tra gli ultras delle due tifoserie fuori dallo stadio di Genova. L’episodio, avvenuto circa un’ora prima del calcio d’inizio, ha coinvolto diverse persone e provocato il ferimento di tre poliziotti, come riportato dal Fatto Quotidiano.

Genoa-Inter non è partita nel migliore dei modi. Prima del fischio d’inizio e al di fuori dello stadio di Genova si sono registrati violenti scontri tra gli ultras come riporta il Fatto Quotidiano Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, dove alle 18 è in programma la gara di serie A tra il club rossoblu e i nerazzurri. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Ilnapolista.it

