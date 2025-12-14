Genoa-Inter | scontri tra tifosi prima della partita

Prima della partita tra Genoa e Inter, in programma domenica 14 dicembre 2025 al Luigi Ferraris, si sono verificati scontri tra tifosi davanti allo stadio. Tensione e tafferugli hanno caratterizzato l’area prima del calcio d’inizio della 15esima giornata di Serie A.

