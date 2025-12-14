Genoa-Inter scontri tra tifosi prima della partita Cosa sta succedendo

Prima della partita tra Genoa e Inter, in programma oggi allo stadio Ferraris, si sono verificati scontri tra tifosi. La situazione ha portato a tafferugli e tensioni che hanno coinvolto i supporter delle due squadre prima dell'inizio dell'incontro di calcio.

(Adnkronos) – Scontri e tafferugli prima di Genoa-Inter di oggi, domenica 14 dicembre, fuori dallo stadio Ferraris. Prima della sfida di campionato tra i nerazzurri di Chivu e la squadra di De Rossi, si è acceso il clima all’esterno dell’impianto. I video che circolano in questi minuti sui social raccontano lanci di bengala e fumogeni . Ildifforme.it

