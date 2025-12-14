Prima del calcio d'inizio di Genoa-Inter, si sono verificati scontri tra ultras delle due squadre fuori dallo stadio Ferraris di Genova. Gli incidenti, avvenuti circa un'ora prima del match, hanno coinvolto anche tifosi del Napoli, creando tensione e preoccupazione tra gli appassionati e le forze dell'ordine presenti nell'area.

Genoa-Inter, negli scontri coinvolti anche ultras del Napoli

Scontri tra ultras di Genoa e Inter a circa un’ora dall’inizio della partita. I tafferugli sono avvenuti fuori dal “Ferraris” di Genova, prima del fischio d’inizio di Genoa-Inter. Gruppi di tifosi si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. A fuoco anche una vettura, colpita da uno dei tanti razzi lanciati. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine. Due i feriti. Potrebbe interessarti: Genoa-Inter, scontro tra gli ultras. Tre poliziotti feriti VIDEO Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro su X, sarebbero coinvolti anche alcuni ultras del Napoli: “Giungono nuove indiscrezioni sugli scontri di Genova: Confermata la tesi del lancio di oggetti dei sostenitori rossoblu nel piazzale che raccoglieva gli interisti. Ilnapolista.it

Scontri e tensione prima della partita Genoa-Inter al Ferraris - Il clima di attesa per la sfida di campionato tra Genoa e Inter, prevista per oggi, ha preso una piega inaspettata, caratterizzata da scontri tra le tifoserie. notizie.it