Genoa Inter LIVE | cronaca risultato e tabellino

Alle ore 18 al Marassi si affrontano Genoa e Inter per la quindicesima giornata della Serie A 2025/26. Un match importante per entrambe le squadre, pronto a regalare emozioni e risultati decisivi. Segui con noi la cronaca in tempo reale, il risultato e il tabellino di questa sfida ricca di spunti e tensione.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Marassi per Genoa Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Marassi per Genoa Inter, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoblù di Daniele De Rossi sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1 a 2 e sono in risalita in classifica, al quindicesimo posto con 14 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 4 a 0 sul Como, si trovano invece al terzo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CRONACA. Internews24.com Genoa-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net

C'è l'Inter: il Genoa sogna una domenica da grande. Probabili formazioni. Live dalle 18 - All'ultimo momento De Rossi perde per infortunio Messias e Cuenca.

? MATCHDAY Dopo la notte amara di Champions, dopo la beffa immeritata contro il Liverpool, l’Inter torna in campo in campionato. A Marassi c’è il Genoa, avversario storico e orgoglioso, pronto a rendere la vita difficile. Ma non abbiamo alternative: è obb - facebook.com facebook

Preview #Genoa- #Inter - #Chivu perde i pezzi. Chance per #Bonny? x.com

