Genoa Inter LIVE 1-2 | dormita nerazzurra ne approfitta Vitinha per accorciare le distanze

Alle 18 al Marassi si gioca Genoa-Inter, incontro della quindicesima giornata di Serie A 2025/26. Segui in tempo reale le emozioni di questa sfida, con i nerazzurri che commettono una dormita e Vitinha che ne approfitta per ridurre le distanze. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sul match.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Marassi per Genoa Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Marassi per Genoa Inter, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoblù di Daniele De Rossi sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1 a 2 e sono in risalita in classifica, al quindicesimo posto con 14 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 4 a 0 sul Como, si trovano invece al terzo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Internews24.com

