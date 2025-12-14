Alle 18, al Marassi, si sfidano Genoa e Inter nella quindicesima giornata di Serie A 2025/26. La partita promette emozioni e sorprese, con i nerazzurri in vantaggio grazie a Bisseck, mentre Lautaro si rende pericoloso. Segui il live con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida del massimo campionato italiano.

© Internews24.com - Genoa Inter LIVE 0-1: Bisseck porta avanti i nerazzurri, Lautaro impegna Leali

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Marassi per Genoa Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Marassi per Genoa Inter, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoblù di Daniele De Rossi sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1 a 2 e sono in risalita in classifica, al quindicesimo posto con 14 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 4 a 0 sul Como, si trovano invece al terzo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Internews24.com

Genoa-Inter LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Bisseck, gran tiro e gol! - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it