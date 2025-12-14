Genoa Inter LIVE 0-0 | inizia il match!

Alle 18 al Marassi, si disputa il match tra Genoa e Inter, valido per la quindicesima giornata di Serie A 2025/26. Segui con noi la diretta di questa sfida, che promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere i tre punti.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Marassi per Genoa Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Marassi per Genoa Inter, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoblù di Daniele De Rossi sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1 a 2 e sono in risalita in classifica, al quindicesimo posto con 14 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 4 a 0 sul Como, si trovano invece al terzo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Internews24.com

