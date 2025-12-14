Genoa-Inter le immagini degli scontro tra tifosi fuori Marassi

Prima dell'inizio di Genoa-Inter, si sono verificati momenti di tensione tra i tifosi delle due squadre. Fuori dallo stadio Marassi, si sono registrati scontri e lanci di oggetti, evidenziando un pre-partita carico di agitazione e rivalità tra le due tifoserie.

Pre partita agitato a Marassi dove i tifosi di Genoa e Inter sono stati protagonisti di alcuni scontri con lancio di oggetti. Provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine che hanno evitato che i gruppi entrassero in contatto (fonte Video Ansa). Panorama.it

