Genoa Inter i nerazzurri non vincono a Marassi dal 2020 | oggi serve sfatare il tabù

Il match tra Genoa e Inter rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre. L'Inter cerca di interrompere un lungo digiuno di successi a Marassi, dove non vince dal 2020, e di sfatare il tabù nelle ultime trasferte sul campo del Genoa. La partita si presenta come un’occasione cruciale per cambiare rotta e riscrivere le statistiche recenti.

Genoa Inter. Nelle ultime tre trasferte sul campo del Genoa, l’ Inter non è mai riuscita a vincere, impattando per tre volte consecutive sul segno ‘X’. L’ultima vittoria risale a quando sulla panchina nerazzurra sedeva Antonio Conte. Oggi, alla vigilia di una nuova trasferta in Liguria, in casa interista cresce la voglia di spezzare un digiuno che dura ormai da troppo tempo. Come racconta il Corriere dello Sport, l’ultimo successo dell’ Inter a Genova risale all’ottobre 2020, quando i nerazzurri si imposero grazie alle reti di Romelu Lukaku e Danilo D’Ambrosio. Da allora, il Ferraris è diventato un campo complicato, dove l’ Inter ha faticato a trovare continuità di risultati nonostante prestazioni spesso convincenti. Ilnerazzurro.it

