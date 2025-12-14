Genoa Inter i convocati di De Rossi Un ritorno importante e due assenze pesanti

Ecco i convocati di mister Daniele De Rossi per la partita tra Genoa e Inter, con un ritorno significativo e due assenze rilevanti. La sfida si preannuncia impegnativa per entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo per ottenere punti importanti nella stagione in corso.

Inter News 24 Genoa Inter, i convocati di mister Daniele De Rossi per la sfida di domani. Un ritorno importante e due assenze di rilievo per il Grifone. L’allenatore del Genoa, l’italiano Daniele De Rossi, ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati in vista della sfida casalinga di domani alle ore 18:00 contro l’Inter. I rossoblù ritrovano il centrocampista danese Morten Frendrup, assente la scorsa settimana nella gara contro l’Udinese, un rientro fondamentale per la mediana. Non saranno invece disponibili il difensore norvegese Leo Østigård e l’esterno brasiliano Junior Messias. Ecco l’elenco completo dei convocati per il match contro i nerazzurri: Carboni, Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Ellertsson, Fini, Frendrup, Gronbaek, Leali, Lysionok, Malinovskyi, Marcandalli, Martin, Masini, Norton-Cuffy, Onana, Otoa, Sabelli, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha. Internews24.com Genoa, i convocati per il match con l’Inter: torna Frendrup, out Ostigard e Messias - Sono 25 i calciatori a disposizione di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, in vista del match contro l'Inter, in programma domani alle ore 18. msn.com

