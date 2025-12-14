Genoa-Inter | gol di Bisseck Leali para su Lautaro e Pio Esposito | Live 0-1| Scontri fuori dallo stadio

Nel match tra Genoa e Inter, Bisseck apre le marcature, mentre Leali si esibisce in una parata su Lautaro e Pio Esposito. La sfida si svolge sotto tensione, con scontri tra tifoserie fuori dallo stadio di Marassi. I nerazzurri cercano di approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli per consolidare la posizione in classifica.

LA SPINTA DI BISSECK: Il gol in GENOA-INTER era da ANNULLARE? Tutti gli episodi di OPEN VAR | DAZN