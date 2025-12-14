Genoa-Inter | gol di Bisseck grande occasione per Lautaro | Live 0-1| Scontri fuori dallo stadio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Genoa e Inter, Bisseck apre le marcature, offrendo ai nerazzurri l'opportunità di consolidare la posizione in classifica. La partita si svolge in un clima di tensione, con scontri tra tifoserie fuori dallo stadio di Marassi. I nerazzurri cercano di approfittare delle recenti mosse di Milan e Napoli, puntando a un risultato positivo.

Immagine generica

I nerazzurri vogliono approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontro tra tifoserie fuori da Marassi. Xml2.corriere.it

genoa inter gol bisseckGenoa-Inter LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Bisseck, gran tiro e gol! - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

genoa inter gol bisseckLIVE Genoa-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Bisseck sblocca Genoa-Inter - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

LA SPINTA DI BISSECK: Il gol in GENOA-INTER era da ANNULLARE? Tutti gli episodi di OPEN VAR | DAZN

Video LA SPINTA DI BISSECK: Il gol in GENOA-INTER era da ANNULLARE? Tutti gli episodi di OPEN VAR | DAZN