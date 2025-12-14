Genoa-Inter | gol di Bisseck e Lautaro De Rossi inserisce Ekuban davanti | Live 0-2| Scontri fuori dallo stadio

Il match tra Genoa e Inter si sta svolgendo sotto i riflettori, con i nerazzurri in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Bisseck e Lautaro. De Rossi, allenatore del Genoa, ha schierato Ekuban in attacco. La sfida si accompagna a tensioni tra le tifoserie fuori dallo stadio Marassi, mentre l’Inter punta a sfruttare i risultati delle rivali in classifica.

