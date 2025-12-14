Genoa Inter formazioni ufficiali | Pio con Lautaro out Dimarco e Mkhitaryan

Alle ore 18:00, allo stadio Marassi, si disputa la sfida tra Genoa e Inter, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali vedono Pio tra i pali e Lautaro in attacco, mentre Dimarco e Mkhitaryan sono assenti. Una partita importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Genoa Inter formazioni ufficiali. L’ Inter scende in campo a Marassi per affrontare il Genoa nella sfida delle 18:00, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Una trasferta tutt’altro che semplice, che assume un peso specifico ancora maggiore alla luce del pareggio del Milan contro il Sassuolo e della sconfitta del Napoli ad Udine: con una vittoria, infatti, i nerazzurri avrebbero l’occasione di portarsi in testa alla classifica. Cristian Chivu ha preparato la gara tenendo conto di un calendario particolarmente fitto. La recente sconfitta in Champions League contro il Liverpool e l’imminente semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna hanno spinto l’allenatore a rivedere alcune scelte, dosando le energie e puntando su alternative pronte a mettersi in mostra. Ilnerazzurro.it Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu con Esposito-Lauaro, DDR con Vitinha-Colombo - L'Inter scenderà in campo fra poco più di un'ora allo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi per. tuttomercatoweb.com

Genoa-Inter, formazioni ufficiali: Chivu senza 4 titolari, la scelta tra Bonny, Pio e Thuram - Inter: i due tecnici hanno deciso gli undici che si daranno battaglia, le formazioni ufficiali ... sport.virgilio.it

?????????????????? ???? ????????????????: ?????????????? ?????????? ???? ??????????-?????????? Lancio di petardi e fumogeni dei genoani verso i tifosi nerazzurri ?? @tancredipalmeri #genoa #inter #sportitalia x.com

La probabile formazione dell'Inter per la sfida contro il Genoa di quest'oggi ? Ancora diversi ballottaggi aperti, soprattutto a centrocampo: certi del posto dal 1' Bastoni, Barella e Lautaro. #Inter #Formazione #GenoaInter - facebook.com facebook