Genoa-Inter finisce 1-2 Gol di Bisseck e Lautaro Poi Oliveira | La cronaca della partita

14 dic 2025

Il match tra Genoa e Inter si conclude con un risultato di 1-2, grazie ai gol di Bisseck e Lautaro. Oliveira decide la sfida con una rete decisiva, mentre le formazioni vedono alcune novità, tra cui il ritorno di Frendrup e la preferenza per Otoa in difesa. Ecco la cronaca completa di un incontro ricco di emozioni e cambiamenti tattici.

L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it

