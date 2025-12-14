Genoa-Inter domenica 14 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici L’Inter può superare Milan e Napoli

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 14 dicembre alle ore 18:00, il Genoa ospita l’Inter nella 15ª giornata di Serie A. Dopo una convincente vittoria contro il Como, i nerazzurri cercano di superare Milan e Napoli in classifica. L’attesa si concentra sulle formazioni ufficiali, quote e pronostici di un match che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni di scudetto dell’Inter.

genoa inter domenica 14 dicembre 2025 ore 18 00 formazioni ufficiali quote pronostici l8217inter pu242 superare milan e napoli

© Infobetting.com - Genoa-Inter (domenica 14 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. L’Inter può superare Milan e Napoli

L’Inter fa tappa a Marassi per sfidare il Genoa nella 15esima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano da una vittoria roboante sul Como di Fabregas per 4-0, dove hanno fornito una delle migliori prestazioni stagionali. Il Biscione è in piena corsa per il titolo e deve vincere sperando in un passo falso di Milan . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

genoa inter domenica 14Probabili formazioni Genoa Inter/ Quote: Zielinski regista? (Serie A, oggi 14 dicembre 2025) - Probabili formazioni Genoa Inter, oggi domenica 14 dicembre 2025, quote e ultime notizie su moduli e titolari per De Rossi e Chivu nella partita di Serie A. ilsussidiario.net

genoa inter domenica 14Genoa-Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Inter di Domenica 14 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net