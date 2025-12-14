Genoa-Inter | Chivu può volare in vetta e sceglie Pio Esposito con Lautaro | Diretta

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Genoa e Inter rappresenta un’occasione importante per i nerazzurri di avvicinarsi alla vetta della classifica, sfruttando le assenze di Milan e Napoli. Chivu punta su Pio Esposito e Lautaro Martinez per conquistare i tre punti. Fuori dal campo, tensioni tra le tifoserie si accendono prima del calcio d’inizio a Marassi.

Immagine generica

I nerazzurri vogliono approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontro tra tifoserie fuori da Marassi. Xml2.corriere.it

Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: le scelte di Chivu a centrocampo e in attacco - I nerazzurri sono a caccia dei tre punti: le formazioni della partita. spaziointer.it

genoa inter chivu pu242Chivu nel prepartita: “Risposta agli stop di Milan e Napoli? Vi dico la mia” - Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN. spaziointer.it