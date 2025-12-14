Genoa-Inter | Chivu può volare in vetta e sceglie Pio Esposito con Lautaro | Diretta alle 18

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match tra Genoa e Inter si presenta come un'opportunità per i nerazzurri di salire in vetta alla classifica, approfittando del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Chivu punta su Pio Esposito e Lautaro Martinez, mentre le tifoserie si scontrano fuori dallo stadio di Marassi. Diretta alle ore 18.

I nerazzurri vogliono approfittare del pareggio del Milan e della sconfitta del Napoli. Scontro tra tifoserie fuori da Marassi.

