Genoa Inter Chivu nel pre | Non vediamo cosa fanno gli altri Pio e non Bonny perché…

Prima della sfida tra Genoa e Inter, Cristian Chivu ha commentato le scelte di formazione e le strategie del club. In un’intervista a DAZN, l’allenatore ha spiegato le motivazioni dietro le sue decisioni, soffermandosi su alcune assenze e sulle caratteristiche dei giocatori scelti per la sfida di Marassi.

Chivu. Prima della sfida contro il Genoa, Cristian Chivu ha spiegato ai microfoni di DAZN le scelte di formazione operate per il match di Marassi. L’allenatore dell’ Inter ha chiarito in particolare il motivo per cui ha deciso di puntare su Francesco Pio Esposito dal primo minuto, preferendolo a Bonny, in un contesto di gara che richiede intensità e attenzione sin dai primi minuti. Chivu ha sottolineato come la decisione sia legata soprattutto all’equilibrio offensivo: “ Perché Pio e non Bonny? Perché fa una bella coppia con Lautaro. C’è da mettere fisicità e intensità, oltre alla qualità che abbiamo “. Ilnerazzurro.it

Chivu: “Milan e Napoli? Guardiamo a noi stessi, partita non semplice. Voglio un gruppo che…” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu ha rilasciato queste dichiarazioni prima del fischio d'inizio di Genoa- msn.com