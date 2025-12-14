Genoa Inter Chivu | Buona prestazione su un campo sempre ostico Un allenatore è bravo…
Cristian Chivu ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Genoa, sottolineando la buona prestazione della squadra su un campo difficile. Il commento si è concentrato anche sull'abilità dell'allenatore nel guidare i nerazzurri verso questo importante risultato, che ha portato l'Inter al primo posto in classifica.
Chivu. Cristian Chivu ha commentato a Sky la vittoria dell’ Inter sul campo del Genoa, un successo che vale anche il primo posto in classifica. L’allenatore nerazzurro è partito dall’analisi della prestazione complessiva, sottolineando le difficoltà della trasferta: “ Genova è sempre un campo ostico e da quando è arrivato Daniele stanno giocando bene. Sapevamo che non sarebbe stato facile e dovevamo fare del nostro meglio “. Chivu ha riconosciuto alcuni momenti di sofferenza, soprattutto nella ripresa, ma ha rivendicato la solidità mostrata dalla squadra: “ Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo abbiamo preso gol. Ilnerazzurro.it
Inter, Chivu: "Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, quando non vanno bene vieni criticato" - Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il successo di Marassi. calciomercato.com
Chivu: «Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, se non porti a casa niente vieni criticato» - L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Genoa ... ilnapolista.it
Serie A, in campo Bologna-Juventus: sfida per l'Europa. Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it htt - facebook.com facebook
Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com
INTER-GENOA 4-0 - Radiocronaca di Francesco Repice