Genoa Inter Chivu | Buona prestazione su un campo sempre ostico Un allenatore è bravo…

Cristian Chivu ha analizzato la vittoria dell'Inter sul campo del Genoa, sottolineando la buona prestazione della squadra su un campo difficile. Il commento si è concentrato anche sull'abilità dell'allenatore nel guidare i nerazzurri verso questo importante risultato, che ha portato l'Inter al primo posto in classifica.

Chivu. Cristian Chivu ha commentato a Sky la vittoria dell’ Inter sul campo del Genoa, un successo che vale anche il primo posto in classifica. L’allenatore nerazzurro è partito dall’analisi della prestazione complessiva, sottolineando le difficoltà della trasferta: “ Genova è sempre un campo ostico e da quando è arrivato Daniele stanno giocando bene. Sapevamo che non sarebbe stato facile e dovevamo fare del nostro meglio “. Chivu ha riconosciuto alcuni momenti di sofferenza, soprattutto nella ripresa, ma ha rivendicato la solidità mostrata dalla squadra: “ Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo abbiamo preso gol. Ilnerazzurro.it

Inter, Chivu: "Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, quando non vanno bene vieni criticato" - Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il successo di Marassi. calciomercato.com