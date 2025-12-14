Genoa-Inter 1-2 primato nel segno di Lautaro
L'Inter conquista una vittoria importante a Marassi contro il Genoa, con un risultato di 2-1. La squadra di Chivu dimostra carattere e determinazione, grazie anche a un'ottima prestazione di Lautaro Martinez, autore dell'assist decisivo. La partita evidenzia la capacità dei nerazzurri di reagire e mantenere il primato in classifica.
Genova, 14 dicembre 2025 - Una prova di carattere per l’ Inter a Marassi contro un Genoa mai domo. La squadra di Chivu parte fortissimo, sbloccando subito il match con Bisseck su assist di Lautaro Martinez. I nerazzurri gestiscono poi il possesso con grande personalità e trovano il raddoppio grazie a una splendida azione personale del capitano, al suo dodicesimo gol stagionale. Nella ripresa, quando la gara sembra sotto controllo, il Genoa trova un lampo: Vitinha approfitta di una disattenzione della retroguardia interista e firma il gol che riapre la partita. La squadra di De Rossi ci crede fino alla fine, ma i tre punti vanno all’Inter, che sale al primo posto a quota 33 in classifica, superando Napoli e Milan, entrambe senza vittoria in questo turno. Sport.quotidiano.net
Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it
PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica - Inter: voti top e flop del match tra la squadra di Chivu e quella di De Rossi. calciomercato.it
Serie A, Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Alle 20.45 Bologna-Juventus Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it - facebook.com facebook
Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com