L'Inter conquista una vittoria importante a Marassi contro il Genoa, con un risultato di 2-1. La squadra di Chivu dimostra carattere e determinazione, grazie anche a un'ottima prestazione di Lautaro Martinez, autore dell'assist decisivo. La partita evidenzia la capacità dei nerazzurri di reagire e mantenere il primato in classifica.

© Sport.quotidiano.net - Genoa-Inter 1-2, primato nel segno di Lautaro

Genova, 14 dicembre 2025 - Una prova di carattere per l’ Inter a Marassi contro un Genoa mai domo. La squadra di Chivu parte fortissimo, sbloccando subito il match con Bisseck su assist di Lautaro Martinez. I nerazzurri gestiscono poi il possesso con grande personalità e trovano il raddoppio grazie a una splendida azione personale del capitano, al suo dodicesimo gol stagionale. Nella ripresa, quando la gara sembra sotto controllo, il Genoa trova un lampo: Vitinha approfitta di una disattenzione della retroguardia interista e firma il gol che riapre la partita. La squadra di De Rossi ci crede fino alla fine, ma i tre punti vanno all’Inter, che sale al primo posto a quota 33 in classifica, superando Napoli e Milan, entrambe senza vittoria in questo turno. Sport.quotidiano.net

