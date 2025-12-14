genoa inter 1 2 nerazzurri primi in classifica

L’Inter conquista la vetta della classifica grazie alla vittoria per 2-1 sul Genoa a Marassi. La squadra di Chivu parte forte e, già al 6°, si porta in vantaggio con Bisseck, aprendo la strada a un match combattuto fino al risultato finale.

L’Inter supera 2-1 il Genoa a Marassi e si prende la testa della classifica. Gli uomini di Chivu partono con il piglio giusto e al 6? trovano la rete del vantaggio con Bisseck che insacca dal limite dell’area. Al 38? il raddoppio di Lautaro, sempre con un tiro dal limite. Sembra finita ma al 68? una grande giocata di Vitinha porta il Genoa sull’1-2. Nel finale i liguri provano a trovare la rete del pari ma l’Inter difende con ordine. I nerazzurri salgono a 33 punti in classifica, scavalcando il Napoli (31), sconfitto a Udine, e il Milan (32), bloccato sul pari dal Sassuolo. Il Genoa resta fermo a 14 punti, in coabitazione con Cagliari e Parma. Lapresse.it

