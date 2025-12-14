Genoa-Inter 1-2 le pagelle | Bisseck protagonista a sorpresa 7 Lautaro di potenza 7,5 Chivu vola in vetta 7

L'Inter di Cristian Chivu conquista la vetta della classifica grazie alla vittoria per 2-1 sul Genoa a Marassi. La partita vede protagonisti Bisseck, sorprendente con un voto di 7, Lautaro Martinez, autore di una prestazione potente (7,5), e il tecnico Chivu, che vola in testa alla classifica degli allenatori.

© Leggo.it - Genoa-Inter 1-2, le pagelle: Bisseck protagonista a sorpresa (7), Lautaro di potenza (7,5), Chivu vola in vetta (7) L?Inter di Cristian Chivu non fallisce la grande occasione e, dopo le frenate di Milan e Napoli, espugna Marassi, superando il Genoa e prendendosi la vetta della classifica in solitaria, a. Leggo.it Genoa-Inter 1-2: gol e highlights | Serie A L'Inter batte il Genoa 2-1 al “Ferraris” ed è sola in vetta - GENOVA (ITALPRESS) – L’Inter vince ancora in campionato e torna al comando della classifica. iltempo.it

PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Vitinha dà la scossa. Luis Henrique fatica - Inter: voti top e flop del match tra la squadra di Chivu e quella di De Rossi. calciomercato.it

Serie A, in campo Bologna-Juventus: sfida per l'Europa. Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it htt - facebook.com facebook

Serie A: Genoa-Inter 1-2 x.com