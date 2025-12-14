Genoa-Inter 1-2 le pagelle | Bisseck protagonista a sorpresa 7 Lautaro di potenza 7,5 Chivu vola in vetta 7

L'Inter di Cristian Chivu conquista la vetta della classifica grazie alla vittoria per 2-1 sul Genoa a Marassi. La partita vede protagonisti Bisseck, sorprendente con un voto di 7, Lautaro Martinez, autore di una prestazione potente (7,5), e il tecnico Chivu, che vola in testa alla classifica degli allenatori.

