Genoa-Inter 1-2 Lautaro | Abbiamo lottato e sofferto
L'Inter conquista una vittoria importante sul campo del Genoa, con un risultato di 2-1. La partita, giocata allo stadio Luigi Ferraris, ha visto i nerazzurri lottare e soffrire, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa alla classifica. Lautaro Martinez ha commentato l'impegno della squadra durante questa sfida.
La serata di oggi è di festa per l’Inter. In quel dello stadio Luigi Ferraris, infatti, i nerazzurri hanno battuto con un importante 2-1 il Genoa, mettendo in cascina 3 punti pesanti. Un successo fondamentale, se si pensa ai passi falsi nella giornata odierna di Napoli e Milan contro Udinese e Sassuolo. I meneghini volano, quindi, in testa alla classifica in solitaria e può pensare con la pancia piena alla semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna. Al termine del match, il capitano Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Abbiamo saputo lottare e soffrire, noi pensiamo a migliorare e dare soddisfazioni a questa gente che ci segue sempre e ovunque. Forzainter.eu
