Genoa Inter 1-2 | i nerazzurri si prendono i 3 punti e la vetta! Spallata al campionato con Lautaro e Bisseck

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel big match della 15ª giornata di Serie A, Genoa e Inter si sfidano al Marassi. I nerazzurri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, desiderosi di ottenere i tre punti per rafforzare la leadership. Segui con noi tutte le emozioni di questa sfida, che vede protagonisti Lautaro Martinez e Bisseck in un confronto decisivo per il campionato.

genoa inter 1 2 i nerazzurri si prendono i 3 punti e la vetta spallata al campionato con lautaro e bisseck

© Internews24.com - Genoa Inter 1-2: i nerazzurri si prendono i 3 punti e la vetta! Spallata al campionato con Lautaro e Bisseck

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Marassi per Genoa Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Marassi per Genoa Inter, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoblù di Daniele De Rossi sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1 a 2 e sono in risalita in classifica, al quindicesimo posto con 14 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 4 a 0 sul Como, si trovano invece al terzo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Internews24.com

genoa inter 1 2Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it

genoa inter 1 2PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica - Inter: voti top e flop del match tra la squadra di Chivu e quella di De Rossi. calciomercato.it