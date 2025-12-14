Genoa Inter 1-2 | i nerazzurri si prendono i 3 punti e la vetta! Spallata al campionato con Lautaro e Bisseck
Nel big match della 15ª giornata di Serie A, Genoa e Inter si sfidano al Marassi. I nerazzurri cercano di consolidare la loro posizione in classifica, desiderosi di ottenere i tre punti per rafforzare la leadership. Segui con noi tutte le emozioni di questa sfida, che vede protagonisti Lautaro Martinez e Bisseck in un confronto decisivo per il campionato.
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 18 al Marassi per Genoa Inter, match valevole per la quindicesima giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Marassi per Genoa Inter, sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. I rossoblù di Daniele De Rossi sono reduci dalla vittoria ottenuta contro l’Udinese per 1 a 2 e sono in risalita in classifica, al quindicesimo posto con 14 punti. I nerazzurri, reduci dal successo per 4 a 0 sul Como, si trovano invece al terzo posto in classifica con 30 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. Internews24.com
Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica - 2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica ... sport.sky.it
PAGELLE E TABELLINO GENOA-INTER 1-2: Lautaro si sdoppia, Frendrup in difficoltà. Luis Henrique fatica - Inter: voti top e flop del match tra la squadra di Chivu e quella di De Rossi. calciomercato.it
Serie A, Genoa-Inter 1-2: nerazzurri in vetta al campionato Alle 20.45 Bologna-Juventus Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it - facebook.com facebook
Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com