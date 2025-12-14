Genoa-Inter 1-2 Gol di Bisseck e Lautaro Poi Oliveira | La diretta della partita

La sfida tra Genoa e Inter si conclude con un risultato di 1-2, grazie ai gol di Bisseck e Lautaro, e alla rete di Oliveira. L’incontro vede diverse scelte tattiche, tra cui l’assenza di Ostigard e il ritorno di Frendrup in difesa, mentre l’islandese viene preferito a Thorsby. Ecco tutti i dettagli e le azioni salienti della partita.

L'islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell'indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez.

