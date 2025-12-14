Genoa-Inter 1-2 Gol di Bisseck e Lautaro Poi Oliveira | La diretta della partita

La sfida tra Genoa e Inter si conclude con un risultato di 1-2, grazie ai gol di Bisseck e Lautaro, e alla rete di Oliveira. L’incontro vede diverse scelte tattiche, tra cui l’assenza di Ostigard e il ritorno di Frendrup in difesa, mentre l’islandese viene preferito a Thorsby. Ecco tutti i dettagli e le azioni salienti della partita.

© Ilsecoloxix.it - Genoa-Inter 1-2. Gol di Bisseck e Lautaro. Poi Oliveira | La diretta della partita L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it 72' Genoa-Inter 1-2 Vitinha la riapre: gran contropiede e gol su assist di Ekuban - Lautaro recupera un pallone al limite della linea di fondo, lo serve a Bisseck, che entra in area. primocanale.it

Genoa-Inter live 1-2: Vitinha la riapre! - Segui la diretta della sfida di Serie A delle 18. msn.com

Serie A, Genoa-Inter 0-2 dopo i primi 45’: nerazzurri in vetta Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/calcio-s - facebook.com facebook

Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com