Genoa-Inter 0-2 Gol di Bisseck e Lautaro | La diretta della partita

Nel match tra Genoa e Inter, i nerazzurri conquistano una vittoria per 2-0 grazie ai gol di Bisseck e Lautaro. La partita vede alcune scelte tattiche, tra cui la preferenza per l’islandese su Thorsby e il ritorno di Frendrup, con Otoa in difesa al posto di Ostigard assente. Ecco la cronaca del confronto.

L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it

