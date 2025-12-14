Genoa-Inter 0-1 Gol di Bisseck | La diretta della partita

Zazoom 14 dic 2025

Nel match tra Genoa e Inter, l'Inter conquista la vittoria con un gol di Bisseck. La formazione rossoblù presenta alcune novità tattiche, tra cui il ritorno di Frendrup e la scelta di Otoa in difesa al posto di Ostigard indisponibile. Ecco tutti i dettagli della partita e gli aggiornamenti in tempo reale.

© Ilsecoloxix.it - Genoa-Inter 0-1. Gol di Bisseck | La diretta della partita

L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it

