Genoa-Inter 0-1 Gol di Bisseck | La diretta della partita

Nel match tra Genoa e Inter, l'Inter conquista la vittoria con un gol di Bisseck. La formazione rossoblù presenta alcune novità tattiche, tra cui il ritorno di Frendrup e la scelta di Otoa in difesa al posto di Ostigard indisponibile. Ecco tutti i dettagli della partita e gli aggiornamenti in tempo reale.

© Ilsecoloxix.it - Genoa-Inter 0-1. Gol di Bisseck | La diretta della partita L’islandese preferito a Thorsby, torna Frendrup, in difesa Otoa al posto dell’indisponibile Ostigard. Chivu schiera Pio Esposito accanto a Lautaro Martinez. Ilsecoloxix.it Genoa-Inter LIVE 0-1, risultato in diretta della partita di Serie A: Bisseck, gran tiro e gol! - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

LIVE Genoa-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Bisseck sblocca Genoa-Inter - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Serie A, Genoa-Inter: sfida "testa-coda", scontri tra tifoserie prima della partita Udinese-Napoli 1-0, Fiorentina-Verona 1-2: vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2; Atalanta-Cagliari 2-1 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/ - facebook.com facebook

Scontri al Ferraris prima di Genoa-Inter: le immagini dei clamorosi danni 1 camioncino, 1 motorino, 1 macchina e 7 cassonetti dati a fuoco @tancredipalmeri #GenoaInter #Sportitalia x.com

Genoa - Inter - 1-0 - Highlights - Giornata 35 - Serie A TIM 2016/17