Genoa De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter | c’è un rientro importante ma anche due assenze Le ultimissime

Il Genoa di De Rossi si prepara alla sfida contro l’Inter, con la lista dei convocati ufficializzata. Tra rientri significativi e assenze, il tecnico rossoblù ha scelto i giocatori pronti a scendere in campo. Ecco le ultime notizie sulla formazione e le novità in vista della partita di domani.

Genoa, De Rossi ha annunciato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter. Le ultimissime sul Grifone per la partita di domani. Le ultime L’allenatore del Genoa, l’italiano Daniele De Rossi, ha diramato la lista dei 25 calciatori convocati in vista della sfida casalinga di domani alle ore 18:00 contro l’Inter. I rossoblù ritrovano il centrocampista . Calcionews24.com Serie A, Genoa-Inter: statistiche e pronostico della sfida tra De Rossi e Chivu - Il Genoa nel suo stadio non batte l'Inter dal 2018 ma negli ultimi tre incroci ha sempre imposto il pareggio ai nerazzurri. tuttosport.com

Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi - Archiviata la Champions League, con la seconda sconfitta consecutiva, l'Inter si concentra sul campionato dove è attesa da una trasferta decisamente. tuttomercatoweb.com

Genoa-Inter, De Rossi contro Chivu. Candela: "Spero vinca Daniele, vi dico perché. Cristian sta facendo un grande lavoro" x.com

La battuta di De Rossi sul balcone di casa a Genoa che fa ridere tutti: "Non sapevo..." - facebook.com facebook

© Calcionews24.com - Genoa, De Rossi ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Inter: c’è un rientro importante, ma anche due assenze. Le ultimissime

MALINOVSKYI e NORTON-CUFFY, gioia DE ROSSI: Udinese-Genoa 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Video MALINOVSKYI e NORTON-CUFFY, gioia DE ROSSI: Udinese-Genoa 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights Video MALINOVSKYI e NORTON-CUFFY, gioia DE ROSSI: Udinese-Genoa 1-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights