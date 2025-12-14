Gemelle Kessler è stato esaudito il loro ultimo dolcissimo desiderio | ecco i fatti

Le Gemelle Kessler, celebri figure della televisione italiana, hanno recentemente visto realizzato un loro desiderio speciale. Un gesto affettuoso ha toccato il cuore di familiari e fan, dimostrando ancora una volta il loro grande affetto e la loro capacità di emozionare il pubblico. Ecco i dettagli di questo momento speciale.

Le gemelle Kessler, icone della tv italiana, hanno visto realizzato il loro ultimo desiderio: un gesto affettuoso che ha commosso familiari e fan.Ecco i dettagli dell’ultimo, toccante gesto che ha rispettato le loro volontà. Leggi anche: Gemelle Kessler, arriva una notizia shock: Ellen era molto malata, ma la verità su Alice sconvolge Dopo giorni di totale riserbo, emergono nuovi particolari sull’ ultimo addio ad Alice ed Ellen Kessler. Le due leggendarie gemelle del varietà, scomparse insieme il 17 novembre 2025 nella loro casa, hanno avuto una cerimonia funebre intima e blindata nel cimitero di Grünwald, vicino Monaco di Baviera. Donnapop.it Gemelle Kessler, funerali in gran segreto: svelati i dettagli sulla loro sepoltura - Ecco cosa è emerso sulla tumulazione accanto alla madre e sul legame che le ha unite fino alla fine. donnaglamour.it

Le gemelle Kessler sono state seppellite in gran segreto: “Di nuovo riunite con la nostra amata mamma” - Alice ed Ellen riposano ora una accanto all'altra nel cimitero di Grünwald, dopo aver scelto il suicidio assistito a 89 anni ... ilfattoquotidiano.it

Lascito solidale a Medici Senza Frontiere: il gesto delle gemelle Kessler che continua a salvare vite Alice ed Ellen Kessler hanno scelto di destinare parte del loro patrimonio a un lascito solidale a Medici Senza Frontiere, un gesto che unisce generosità, res - facebook.com facebook

La morte delle gemelle #Kessler. Hanno inviato l’ultimo biglietto a una vicina “Ce ne andiamo insieme, non siate tristi per noi. Ci rivedremo al settimo cielo”. Intanto parla l’organizzazione che le ha accompagnate nel suicidio assistito “È la prima volta di 2 gem x.com

