Gea dopo il ko Libertas è d’obbligo vincere

Dopo la sconfitta e la perdita della testa della classifica, la Gea Grosseto cerca di reagire nel prossimo incontro casalingo contro il Basket Calcinaia. La squadra di Silvio Andreozzi, reduce da un risultato negativo, punta a tornare alla vittoria per consolidare la posizione e riavvicinarsi alla vetta, affrontando una formazione al sesto posto a 14 punti.

Dopo aver perso la vetta solitaria della classifica la Gea Grosseto prova a tornare a vincere. La formazione di Silvio Andreozzi, battuta e raggiunta in classifica sabato scorso dalla Libertas Lucca, vuole tornare immediatamente alla vittoria nel turno casalingo che lo oppone al Basket Calcinaia, formazione che si trova al sesto posto della classifica a 14 punti, sei in meno dei ragazzi di Silvio Andreozzi. Quello che verrà affrontato stasera alle 18 al Palasport di via Austria sarà un avversario, tutt’altro che facile, contro il quale servirà disputare una delle partite alle quali ci hanno abituati in biancorossi nel corso di questo straordinario girone di andata. Lanazione.it

