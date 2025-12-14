Gaza piano Usa con 10mila uomini Wsj | Washington chiederà contributo a Italia

Gli Stati Uniti pianificano una presenza militare a Gaza, con circa 10.000 uomini, per favorire la stabilizzazione della regione. Secondo il Wall Street Journal, Washington intende coinvolgere anche l’Italia nel contributo di forze di pace multinazionali, nel tentativo di favorire un raffreddamento del conflitto e una possibile ricostruzione post-bellica.

