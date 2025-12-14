Gaza Di Maio verso ruolo di coordinatore speciale Onu per la pace in Medio Oriente incarico da $500mila annui l' ex grillino | Procedura in atto
Luigi Di Maio si prepara a assumere il ruolo di coordinatore speciale delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, con un incarico di circa 500mila dollari all'anno. Dopo aver ricoperto il ruolo di rappresentante speciale Ue per il Golfo, il politico italiano si concentrerà sulla realizzazione del piano di pace di Trump, affrontando le questioni di Israele e dei territori palestinesi.
