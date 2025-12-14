Gattuso Italia da Berlino alla panchina | chi allena oggi e dove lavorano i membri della squadra che alzò il trofeo nel 2006

Dopo il successo del 2006, i membri della Nazionale italiana hanno intrapreso diversi percorsi professionali, tra club e esperienze internazionali. In questo articolo, esploreremo le carriere di Gennaro Gattuso e degli altri protagonisti, analizzando le loro attuali posizioni nel calcio, tra panchine, ruoli dirigenziali e trasferimenti all’estero.

di Dario Bartolucci Gattuso Italia, da Berlino alla panchina: l’eredità tra Nazionali, Serie A e nuovi percorsi all’estero, con Gattuso vertice come CT e tanti ex protagonisti. A quasi vent’anni dal trionfo di Berlino, i Campioni del mondo 2006 continuano a essere protagonisti del calcio italiano e internazionale, questa volta in panchina. Il percorso post-carriera degli ex azzurri è variegato e racconta di esperienze in Serie A, nelle Nazionali e persino in campionati emergenti. A guidare idealmente la categoria è Gennaro Gattuso, ex centrocampista simbolo di grinta e leadership, oggi commissario tecnico della Nazionale italiana, il ruolo più prestigioso per un allenatore italiano. Internews24.com

Gattuso diretta prima di Moldova-Italia: segui la conferenza stampa di oggi LIVE - Alla vigilia della sfida di Chisinau, il ct Gennaro Gattuso ha presentato il prossimo impegno dell'Italia, chiamata ad affrontare la Moldova allo "Stadionul Zimbru", in occasione della penultima sfida ... corrieredellosport.it

Italia, allarme ammonizioni: perché i cartellini gialli con Moldavia e Norvegia spaventano così tanto Gattuso - Gli azzurri sono partiti nel pomeriggio da Firenze e hanno raggiunto Chisinau poco prima delle ore 18. corrieredellosport.it

Cose fatte Scamacca nel giorno in cui ha avuto 38 di febbre: la prima rete di tacco per sbloccare la partita, la seconda per chiuderla. L’Italia del ct Gattuso deve ripartire da Gianluca? - facebook.com facebook

La #Gazzetta apre sul sorteggio mondiale e insieme al Ct #Gattuso mette la foto di #Barella... "Italia, che occasione" è il titolo Traduzione: "Italia, alzati dalla barella e vai a questo mondiale!" #FIFAWorldCup #United2026 x.com