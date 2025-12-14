Gatta su un albero da tre giorni | salvata dai vigili del fuoco

Una famiglia di Boville Ernica ha vissuto tre giorni di preoccupazione per la gattina rimasta intrappolata su un albero. La situazione si è risolta grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in salvo il felino, portando a una lieta conclusione questa vicenda di attesa e speranza.

© Frosinonetoday.it - Gatta su un albero da tre giorni: salvata dai vigili del fuoco Una domenica con una bella notizia per una famiglia di Boville Ernica, che da tre giorni non riusciva a recuperare la propria gattina, finita su un albero e impossibilitata a scendere. Per questa ragione i padroni del felino hanno pensato di allertare i vigili del fuoco, che sono prontamente.