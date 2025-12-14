Gasperini | Sono tutti avvelenati per poter stare nelle prime posizioni A me non piace

Gianpiero Gasperini esprime la sua opinione sulla situazione attuale del calcio, lamentando un clima di sospetto e malizia tra i club per mantenere le posizioni di vertice. Alla vigilia della sfida contro il Como, il tecnico dell'Atalanta mette in discussione certi comportamenti e atteggiamenti nel mondo dello sport, sottolineando la sua posizione senza mezzi termini.

Gianpiero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita di domani contro il Como, prevista alle 20:45. Ecco le sue parole: « E’ una partita attesa. Il Como è una realtà, non una sorpresa. Ha qualità sia di gioco che nei giocatori. Vederlo giocare è piacevole. E’ una partita non determinante ma molto importante. Su Fabregas? Ha dato un’impronta importante alla squadra. Ha dato un’identità, è una squadra che predilige il risultato attraverso lo spettacolo. Hanno tanti giocatori offensivi ». La conferenza di Gasperini. C’è la risposta per El Aynaoui e Ndicka per domani? « Ndicka ci sarà, poi vedremo come sostituirlo in seguito. Ilnapolista.it

