Garlasco il ciondolo a dente di squalo | bomba sulle indagini

A Garlasco, il ritrovamento di un ciondolo a dente di squalo ha riacceso le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. Il caso, che ha tenuto l’Italia con il fiato sospeso, torna in tribunale a Pavia il 18 dicembre per l’incidente probatorio sulla perizia genetica di Denise Albani, aggiungendo nuovi elementi al mistero.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi torna in aula a Pavia il 18 dicembre per l'incidente probatorio sulla perizia genetica di Denise Albani. Il DNA maschile estratto dalle unghie della vittima è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio, 37enne amico del fratello di Chiara e unico indagato per concorso in omicidio (con Alberto Stasi, condannato definitivamente a 16 anni).La perizia evidenzia compatibilità "moderataforte" ma con limiti: traccia parziale, mista, degradata e non consolidata. Non identifica individui né chiarisce il deposito (contatto diretto o trasferimento secondario). Liberoquotidiano.it

