Garlasco cosa c' è nella telefonata al 118 per Chiara | clamoroso retroscena

Un'analisi approfondita della telefonata di Alberto Stasi ai soccorsi il 13 agosto 2007, dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi a Garlasco. La criminologa Roberta Bruzzone ha esaminato dettagliatamente i contenuti e le dinamiche di quella chiamata, rivelando aspetti sorprendenti e ricostruendo un quadro più chiaro sugli eventi e le possibili implicazioni.

La criminologa Roberta Bruzzone ha analizzato in dettaglio la telefonata di Alberto Stasi ai soccorsi il 13 agosto 2007, dopo il ritrovamento del corpo di Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. Applicando parametri da uno studio americano su migliaia di chiamate al 911, Bruzzone descrive la chiamata come una "finestra psicologica" su Stasi, evidenziando un distacco emotivo incompatibile con chi scopre la fidanzata morente.Il tono di Stasi è "piatto, quasi notarile": risponde solo a domande dell'operatore, senza paura, stress, disorientamento o preoccupazione reale per Chiara. Non la chiama per nome, non grida, non verifica il respiro, non entra in panico.

Le tappe del delitto di Garlasco: dalla condanna di Alberto Stasi alle indagini su Andrea Sempio

